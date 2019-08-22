郭柯823同框 王世堅轟柯：迎合財神郭台銘 噁爛！

2019-08-22 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府明日（23）在823砲戰紀念公園舉辦「八二三砲戰61周年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平可望同框，引起外界高度關注。「柯黑」民進黨台北市議員王世堅昨日（21）酸柯是「以歷史事件遂行詐騙」，今日也被問及此事，表示柯文哲再上演「寄生上流」，只覺得「噁爛」。

據三立新聞網報導，王世堅認為郭台銘、柯文哲和王金平3人在「上演一齣烏龍版的無厘頭西遊記」，從最開始喬不定誰扮唐三藏，之後變是自以為是孫悟空的豬八戒亂獻策，之中經歷種種分合，且時間慢慢迫近，必須去取經了，但現在排定了可能的唐三藏，可是豬八戒還是在胡扯啊。

王世堅表示，823砲戰紀念日是全體國民共同記憶的歷史事件，但他從未看過柯文哲對此重視。王世堅砲轟，柯文哲今年特地炒作823紀念日，「是為了迎合『財神』郭台銘」，並指出郭來自深藍家庭，這段歷史記憶會更深刻。王世堅還說，郭台銘連「血抽出來都是深藍的」。

王世堅稱，並非認為823紀念日不好，而是要表達所謂郭柯王合體，竟然是利用這種重大的歷史紀念日，又要靠一個毫無歷史記憶、國家觀念的柯文哲推動。王世堅大罵，柯文哲是在濫用市長資源，將823紀念日當成獻策給郭台銘的工具，讓柯自己可以「寄生上流」，這個做法是兩個字，「噁爛」。

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