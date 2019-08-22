美軍售F-16清單未見「適型油箱」 專家：從選配變標配了

2019-08-22 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院批准售我66架F-16C/D Block70（將一併升級為F-16V）戰機，與其相關設備和後勤支援，總價達80億美元，但軍售清單內並未見到適型油箱項目，對此，軍事專家梅復興表示，適型油箱已經從選配變成標配了。

美國售我66架F-16V（BLK70）戰機，包括75組「F-110GE」發動機、75組戰術數位資訊鏈路「Link-16」系統、3套GBU-54「雷射導引聯合直攻彈藥」（LJDAM）的導引段套件等軍備，但軍售清單內卻不見適型油箱（CFT）裝備，據《聯合新聞網》報導，最早披露美將售我適型油箱以增加戰機航程的台海安全研究中心主任梅復興今天表示，新型F-16的適型油箱已經從選用裝備，變成標準配備了。

梅復興列出美國安全合作署（DSCA）過去10年來所有有關F-16軍售通告，大致結果如下，售予埃及、阿曼、伊拉克的F-16 Block52型號戰機，都有分別列出CFT，售巴基斯坦的F-16 Block52則未列，可能是未出售。

而賣給巴林、斯洛伐克、摩洛哥、保加利亞以及台灣等國的F-16V Block70/72都沒有列出CFT，梅復興指出，可能F-16 BLOCK50／52時代適型油箱還是選配，所以要分別列出。但到了BLOCK70／72型以後就變成標準配備了。

附加適型油箱的F-16，在執行打擊任務時可以選擇增加航程（翼下仍掛副油箱）或翼下改掛重型彈藥，提升打擊火力，增加戰術靈活度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法