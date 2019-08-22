韓流退散？ 最新民調出爐 韓國瑜首度跌破三成！

2019-08-22 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日言行頻頻惹議。今日（22日）又一份民調出爐，顯示2020總統大選若總統蔡英文與韓國瑜2人對決，蔡英文將以38.7%支持度，贏過韓國瑜的29.2%，差距達9.5個百分點。而韓國瑜的支持度更是首度跌破3成。

根據《品觀點民調中心》今日公布2020總統大選第六波民調結果，在這次民調中，蔡英文除了以38.7%支持度贏過韓國瑜的29.2%。韓國瑜本次民調較上次微幅下跌0.9%，支持度首度跌破三成。造成韓民調下滑主因，主要是因為香港反送中條例，以及國民黨初選整合問題，讓藍營出現分裂局面。

《品觀點民調中心》從7月中旬開始至今，已進行6波民調。一開始皆為韓國瑜領先，不過從第四波開始，蔡英文與韓國瑜出現「黃金交叉」，蔡英文首度以36.6%支持度勝過韓的33.8%；原以為只是曇花一現，不過上週（15日）公布的第五波民調，蔡也以36.7%贏過韓33.8%，差距持續拉大。

至於外界關注的「換柱2.0」議題，民調顯示有36.9%選民支持國民黨換韓；37.4%不支持，其中71.8%泛藍支持者不支持換韓，有49.0%泛藍支持者認為「郭、柯、王」結盟將傷害韓國瑜選情，支持立刻開除郭、王。

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