核四假議題？》韓國瑜提重啟核四 環團：突顯無知

2019-08-22 16:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄市長韓國瑜今與其國政顧問團召集人張善政、副召集人杜紫軍、顧問團成員黃士修召開國政說明，在能源政策上，規劃在人民同意、核能安全情況下「必須重啟核四」。對此，環團普遍批評此政策方向不符國際發展趨勢，總統參選人根本是無知，也缺乏前瞻性及高度。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，號稱「國政顧問團」，但實際上並沒有講出甚麼能源政策，通篇透露的訊息只有「核電政策」。包括杜紫軍、黃士修在2015年、2016年以前，就開始不斷打壓綠能，稱綠能價錢高、技術不成熟，只是丑角，現在這批人又重出江湖。

洪申翰認為，就是他們打壓綠能，台灣的綠能發展才會落後歐美，差了一截，而現在又拿出當年的講法，說甚麼2025年前用來積極培養綠能，這些是極端落伍的概念，也跟國際趨勢背道而馳。洪並說，國際上目前綠能都是爆發式地在成長，而台灣有技術、也有能力可以跟上。

至於核四重啟的部分，洪申翰說，核四重啟是極為困難的事，不僅代價很高、所費不貲，還得冒著發生核災的風險，一切只突顯出韓市長的無知，以及能源政策主軸空洞的狀況。

洪申翰也說，現在很多國際品牌、國際大廠，要求其供應鏈使用綠能比例越來越高，台灣有許多製造業都處在供應鏈的身分，他們甚至會開始擔心購買不到那麼多的的綠電，因此打壓綠電也是在打壓台灣製造業的競爭力。

綠色和平則指出，台灣應提早減少對於核能的依賴、建立以再生能源為主的穩定電力系統。關於韓陣營提2020年到2025年作為再生能源產業孕育期，此舉不符合國際能源轉型趨勢並錯失台灣最佳的能源轉型時機，10年內恐也難以達成其提出的「2035年50%清潔電力、50%燃煤電力配比」。此外，也應該具體指出2025年、2035年各項能源佔比，以利產業與公民一同參與能源轉型。

綠色和平並呼籲，總統參選人應提出安全、可行且符合永續發展原則的能源政見，核電不該再是未來的能源選項，參選人能源政見如果僅考慮價格便宜，忽略核能發電伴隨的輻射污染、安全問題，缺乏總統參選人應具備的前瞻性及高度。

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