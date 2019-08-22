響應「遮眼挺香港行動」時力高鈺婷點名竹市參選人表態

2019-08-22 15:06

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕時代力量新竹市立委候選人高鈺婷今天在臉書貼出「Eye For Hong Kong Campaign！堅定支持香港，反對一國兩制！」，響應南韓藝人發起的全球「遮眼挺香港」行動。同時因為該行動要求上傳照片者tag點名下一位接力上傳照片者，高鈺婷也tag新竹市國民黨立委參選人鄭正鈐、民進黨立委參選人鄭宏輝，希望二人也能表態。

高鈺婷指出，過去2個月來，時代力量持續在新竹市聲援香港的抗爭行動，如今北京拒絕回應訴求，甚至鎮壓變本加厲，需要更多台灣人共同關注。

針對藍綠兩位候選人，高鈺婷指出，兩個多月來，國民黨的參選人鄭正鈐從未對香港議題進行任何表態，反倒是全程緊跟曾到香港中聯辦、向中國輸誠的韓國瑜新竹市行程。他希望鄭正鈐正面對香港議題表態。

至於民進黨參選人鄭宏輝，高鈺婷想進一步問是：民進黨究竟是否支持通過「難民法」與「港澳條例」的修法，讓在這幾波抗爭中面對司法追殺的香港人，能夠有明確的程序來台申請「政治庇護」？

高鈺婷強調，從這波香港反送中運動開始，自己就提出時代力量一貫的主張，儘速通過「難民法」與「港澳條例」的立法與修正。之所以這樣主張，是因為雖然現在總統府、陸委會都說會給予香港人「人道援助」，但包括從香港來到台灣的銅鑼灣書店老闆林榮基本人，以及曾處理多起政治案件的人權團體，都認為目前的申請制度並不明確，而且居留時間與方式也未獲保障，若訂定「難民法」，就能夠明訂審查的機制和標準。

另外，由於「難民法」草案並未涵括港澳居民，時代力量黨團也早已提出「港澳條例」修正，希望未來難民法通過後，港澳居民也能准用相關規定，無奈這樣的法案，從2016年提出後就延宕至今，未來幾個月，立法院看來也仍未有意願處理立法。

高鈺婷表示，上個禮拜，甚至連民進黨自己的立委都認為政府現在處理方式不足，舉辦網路投票，顯示有八成的民眾支持「難民法」立法。高鈺婷強調，支持香港抗爭，實質保護受迫害的香港人，已經是刻不容緩的任務，也應該是不分黨派的共識。

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