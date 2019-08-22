公投綁大選惹議 中選會前主委陳英鈐挨告瀆職沒事

2019-08-22 12:59

〔記者黃捷／台北報導〕去年九合一大選因綁公投，導致「邊投票、邊開票」引發爭議，且有民眾認為在「反核食重行公告」一案中，中選會前主委陳英鈐涉嫌瀆職、違反公投法等，向台北地檢署告發10餘案，但檢察官調查後，認定僅涉行政疏失，查無不法，予以簽結。

中選會去年11月2日將「反核食」和「同婚專法」等4件公投案重新公告，並納入「行政院」意見書，此舉引發提案的國民黨團書記長曾銘宗等人及「下一代幸福聯盟」不滿，認為此舉會影響公投結果，遂告發陳英鈐涉嫌瀆職、圖利及違反公投法。

北檢當時分「他字案」調查，並傳喚陳英鈐到案說明，但調查後認為原公投主管機關為行政院，2017年底立法院才修法改交由中選會，但因當時2018年度預算已編列、審查完畢，且至投票前1個月才確定公投成案，中選會並無經費、人力及充足時間處理公投案、預估投開票所數量，才導致「邊投票、邊開票」亂象發生。

檢察官認為，此部分僅屬行政疏失，應由監察院調查，遂認定無刑事不法予以簽結。

至於國民黨另告發2008年民進黨「入聯公投」時，宣稱聯署達272萬餘份，中選會卻公佈156萬餘分，中間有116萬份差距，涉嫌偽造文書、違反選罷法，檢察官調查後也認定只是行政疏失，一併簽結。

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