與韓國瑜會面 日眾議員：別讓現在香港變明日台灣

2019-08-22 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本自由民主黨青年局長佐佐木紀眾議員，今上午率該黨所屬國會及地方議員與青年約90人拜訪高雄市政府與市長韓國瑜，佐佐木紀透過翻譯跟韓國瑜說，不要把現在香港、變成明天台灣，希望韓國瑜市長發揮領導力，繼續加強日、台之間關係。

今天上午接見日本自民黨訪問團行程，高雄市長韓國瑜遲到快半小時，事後說明是因為一早趕往美濃、大樹，事先已先跟日方報告過，相信能獲得諒解跟理解。

佐佐木紀致詞時指出，祝賀韓國瑜當選國民黨總統候選人（參選人），其實他在國民黨還沒確定人選時，就預測韓國瑜會成為國民黨候選人，因此透過管道先訪問高雄市政府與韓國瑜市長，他是第一個跟韓國瑜見面的日本國會議員。

他表示，昨晚韓國瑜市長取消其他安排，出席日方晚宴，相信雙方能因此增加感情。

佐佐木紀進一步指出，目前在香港發生大規模遊行活動，我們不要把現在香港、變成明天台灣，希望韓國瑜市長發揮領導力，繼續加強日台之間關係。

他說，先前得知韓在美國說過，安全靠美國、科技靠日本、經濟靠大陸，但他認為日本跟台灣、美國關係非常重要。

佐佐木紀也提到日本福島縣農產進口問題，直言這對日本而言有點遺憾，希望韓國瑜發揮領導力，解決這問題，而現在韓國瑜是市長，也希望韓增進日本地方跟台灣地方間交流。

青年局一向被視為自民黨培育政治新秀之搖籃，在自民黨及政界均頗具影響力，近年每年組團訪台，態度友我，但正式會晤時間，韓國瑜遲到未現身，讓一群來自日本的政治新秀傻等，只能由由副秘書長、國民黨議員撐場；韓國瑜事後解釋，因為一早有行程，已向日方先報告過。

韓遲到25分鐘後抵達會場，但歡迎日方的致詞稿，先前已由副秘先說一遍，韓到會場後又拿起講稿再說一遍，「一稿兩講」讓現場有點尷尬。

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