加註台灣！政院拍板明年10月換發新式身分證

2019-08-22 11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板內政部推動明年10月換發新式數位身分證，預定以2年半的時間全面換發新式數位身分證，新式身分證與現行紙本國民身分證的不同處，主要是外顯的個人資訊欄位大幅減少，僅有姓名、身分證字號、出生日期與婚姻狀態等四項個人資訊。身分證正面上方有國旗，並寫上「中華民國國民身分證」。

內政部表示，數位身分識別證把國民身分證與自然人憑證結合在一起，民眾不用額外花錢去申辦自然人憑證，讓大家獲得一張兼具實體世界及虛擬網路世界身分識別的證件，單純作為身分識別。新式數位身分證正式樣張將在明年4到5月公布，換發經費48億元。

蘇貞昌表示，為促使政府部門加速以創新科技導入客製化民生服務，政府經研議多時，決定推動「國民身分證」與「自然人憑證」結合的「數位身份識別證」，預計明年10月起，以2年半的時間，為全國2,300多萬國民換發。

蘇揆說，這不僅展現台灣邁向數位政府與智慧國家的強烈決心，也是為全體國人打造一把開啟政府各項線上服務的鑰匙。政府未來會以「人生事件」為軸心，聚焦提供國人從出生協助、就學補助、就業輔導，到終老關懷等面向的個人化服務，舉凡各種社福、保健、津貼、保險、年金、稅務、監理等與民眾生活息息相關的服務，都可以一併整合、精準提供。以前是「秀才不出門，能知天下事」，未來則可以「秀才不出門，能辦天下事」，而且還會有各項個人化服務主動上門。

蘇貞昌指出， 新的數位身份識別證也透過各項防偽技術與數位簽章，大幅改善現行紙本國民身分證防偽不足的缺陷及被冒用的風險，卡片個資的揭露也大幅縮減（由11項減少到5項），晶片內的資訊則採分區加密保護，使用上不會在憑證中心留下任何記錄，使用者也可以隨時選擇停用或復用自然人憑證功能，不僅更加保障國人權益，也更落實個人隱私保護。整體而言，New eID在使用上，不但更自主、更方便，也將更安全。

配合中華民國護照加註台灣，新式身分證在中華民國的英文後面也有括號台灣，即：REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）。

個人大頭照位於正面右方，下面有台灣島形狀的光影變化箔膜。在照片的左邊是持證者中英文姓名，左下方是統一編號，右下方則是民國、西元的出生日期。新式身分證的背面，個人資訊欄位僅有結婚狀態、製證日期及應換領日期，其中結婚狀態將由「有」或「無」表示。

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