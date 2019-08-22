總統候選人想獲支持 呂秀蓮稱須符合這條件

2019-08-22 11:23

〔記者謝君臨／台北報導〕前副總統呂秀蓮將於本週末召開「第三屆東亞和平論壇」，邀請12國、43位外賓與會，今舉行會前記者會；對於明年總統大選，呂認為，過去選民都被政黨給綁架，呼籲每個人都要做自由人，必須從政黨中解放出來，要做獨立、負責且有智慧的選民，並強調若哪位總統候選人公開支持和平中立，我們就公開支持他。

呂秀蓮今以「823東西傳奇」為題舉行記者會，提及1958年8月23日的金門砲戰，金門人的犧牲換取台灣跟中國之間雖緊張但至今的和平。此外，1989年8月23日，波羅的海三個國家愛沙尼亞、立陶宛及拉脫維亞發起驚天動地的波羅的海陣線，人民希望獨立、自由，以手牽手的運動，改變整個歐洲的歷史。

呂秀蓮會後接受媒體提問，對總統大選議題發表看法，她表示，台灣人民對於明年大選不要輕易做出承諾，若選出爛總統將有亡國感。過去大家都被政黨綁架，黨提出的候選人即便不喜歡也要支持，呼籲每個人都要做自由人，必須從政黨中解放出來，每個人都要做獨立、負責且有智慧的選民，

呂秀蓮認為，國民兩黨的總統初選結果黨員不服氣，表示政黨目前的初選制度都不公平、不合理、讓人不放心，國民黨的家務事她不願多管，但民進黨是假象的團結、假象的民主，國民黨陷入嚴重分裂，大家都看得到，選民要比候選人水準更高，聽選民的意見，選民要超越政黨、藍綠，做獨立、自主最聰明的選民。

話鋒一轉，呂秀蓮提及，目前的政黨法太寬鬆，台灣現有400多個政黨，為了要搶奪政黨補助款，推出多少立委，立院有多少黨團，造成太多泡沫化政黨，沒有政策、理念的政治人物，呼籲大家嚴肅看待此事，強調維護台灣做為民主國，是每一個民主人的責任。

呂秀蓮強調，還沒有投票之前，大家都是真正的主人，也許還有很好的總統候選人還沒有出場，誰願意公開支持和平中立，我們就公開支持他。

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