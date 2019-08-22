核四假議題？》黃偉哲：政治人物把它當作口號

2019-08-22 11:22

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨總統提名人、高雄市長韓國瑜昨針對核四議題，提出在「人民同意」及「安全無憂」兩條件下要重啟核四，引來各界不同看法，其中，台南市長黃偉哲認為，核四重啟與否需要交給專家來做詳細的評估跟考量，對於政治人物把它當作口號，黃偉哲持保留的態度。

黃偉哲表示，台灣是民主的國家，也需要基載電力，核能電力是24小時持續發電的基載電力之一，但台灣鑑於核能有一些問題，因此總統蔡英文上任後提倡非核家園的理念跟主張，且去年也有核能公投，除聽從民意，對於綠能發展以及核電發展，國家要有一定的政策。

黃偉哲說，韓國瑜市長提出在兩條件下，能夠要去重啟核四，核四是由前總統馬英九封存，若要重啟必須很精確的計算成本到底是利大於弊，還是弊大於利；國家能源政策需有恆長性，若核四重啟是弊大於利的話，對國家未來的發展，就要仔細再思考。

黃偉哲強調，在民眾擁有充分、完整的資訊之前，政治人物不過度主張，核四重不重啟、重啟之後所要付出多少代價跟成本，需要交給專家來做詳細的評估跟考量，在此之前，政治人物若把它當作口號的話，這點他持保留的態度。

另外，對於韓國瑜追蹤器一再反覆，黃偉哲說，現在全台灣就要追蹤韓國瑜市長的追蹤器，對於韓市長的說法一變再變，我們也努力在追蹤中。黃偉哲也呼籲韓國瑜，趕緊去報警交給司法來追查，否則只是講說這就是國家機器的迫害太敏感，至少要對司法機關有一些信心。

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