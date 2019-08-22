郭柯王823可望同框 柯：人家參加當然樂觀其成

2019-08-22 11:05

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府明天在北安公園舉辦「八二三砲戰61周年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平可望同框，台北市長柯文哲今早受訪時，被詢及選此時間、地點，是否郭台銘有建議要跟「中華民國」做最大連結？柯回應，八二三砲戰是過去50年台海最重要的戰役，也因為打贏，讓台灣維持穩定至今，市府每年固定辦活動，兵役局發請帖給人家，人家來參加，我們當然表示樂觀其成。

媒體追問，國民黨提名總統參選人、高雄市長韓國瑜最大票倉是鐵桿藍，郭柯王第一次同框就選擇老兵的會場，是希望從鐵桿藍的票倉出發？柯說「沒想這麼多」，還指這公園很有意義，是當年國民黨市議員厲耿桂芳跟他建議的，她還抱怨馬英九、郝龍斌當市長時，她怎麼講，他們都不願意做，他任內，公園處去找哪個公園可以做，才找到此處。

坊間關注活動前後，郭柯王是否密會商談，但柯表示，人那麼多，談甚麼？就是簡單的紀念活動、音樂會，大家後面都有行程；至於明天蔡英文總統剛好在金門（八二三砲戰發生地），是否PK？柯說，不知道蔡的行程，他沒辦法回答。

媒體又問，郭柯王同框可以解讀結盟成功？柯說，純粹從選戰技術考量，單一選區只有第一、二名，第三名很快就邊緣化，可是過去半年多，很明顯討厭藍、討厭綠還有一大塊，第三組的空間就存在，所以我們可以了解台灣社會有此需要，不過，我們如何符合台灣社會的需要是另外一回事，應該要思考能否創造一個組合符合社會需要，且是可以變成社會大多數民眾可以接受的，這還要思考及努力。

至於日前在桃園市巨蛋體育館宗教活動郭柯王同框破局，這次由郭辦發聲明，是郭台銘要拿回主導權的意味？柯表示，他順其自然，沒甚麼意見；是否趕在九月前要有個（結盟與否）結論？柯嘆口氣後重申「還是順其自然」。

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