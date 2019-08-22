反南鐵東移延燒戰 自救會長決選立委挑戰林俊憲

2019-08-22 10:50

〔記者王俊忠／台南報導〕反南鐵東移自救會長陳致曉教授將以無黨籍身分角逐台南市第5選區立委，挑戰行政院前院長賴清德的子弟兵林俊憲。對於參選動機，陳致曉說，他歷經8年體制外抗爭，卻無法改變民進黨對土地的掠奪本性，他決定參選南市立委，要從體制內徹底改變社會對民進黨的假台獨威權迷思。

陳致曉表示，會促使他起心動念選立委，是看到這8年來抗爭的無效率，從南鐵東移案、協助抗爭全國土地掠奪案，再涉及環境、勞工、教育、文史等議題，感受到的就是「政客驕傲不改、政府官僚依然」，若當社運者無法改變政府政策，「社運者實質上只是權勢系統用來裝飾民主表象的工具」。

陳致曉批判權貴土地遊戲在新潮流把持的台南特別嚴重，在賴清德主政南市期間，標售區段徵收與強制重劃取得的公有地有2712億元，這些土地是南市府透過都市計畫、強取豪奪而來的百姓血淚，不知有多少家園破碎，台南購屋難度已在今年飆升到全國第3、僅次於雙北。

這位反南鐵東移大將還說，台南平均薪資維持6都最後第2，甚至低於苗栗，賴清德雖已下台，但只要新潮流仍盤據台南，悲劇不會結束，台南正進行的3大爭議案─南鐵東移、南山刨墳、炒地輕軌，都與新潮流權貴土地遊戲有關，新潮流讓台南不再是文學家葉石濤筆下能悠然過活的好地方，他要站出來有所改變；他也坦言，因為競選經費龐大，會採行募款、爭取認同選票。

據了解，除了表態參選立委的陳致曉，迄今，南市第五選區除了民進黨現任立委林俊憲尋求連任，國民黨提名市議員蔡淑惠；以愛家公投志工為班底的台南安定力量團隊也將推出牧師李伯利角逐第五選區，已有4位參選人。

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