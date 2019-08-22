川普批准售台F-16V 中國官媒嗆：解放台灣

2019-08-22 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日證實，批准售台66架F-16V戰機，中國外交部19日要脅美國立即取消該軍售，否則將採取必要措施。中國官媒《環球時報》在20日發表的社論中表示，「如果台當局一意孤行，大陸是有可能對台採取軍事行動的，那些行動的目標可以是解放台灣，也可以是對『台獨』勢力的震懾和警告。」

根據《環球時報》發表的〈購買F-16V只會增加台灣的風險〉社論。《環時》表示，「台軍在解放軍面前如今更多成了某種『儀仗隊』，它根本無力與解放軍作戰。各種分析大多認為，大陸如果下決心武力攻台，解放軍拿下台灣島的時間會『以小時計算』。這與台灣買什麼武器已沒多大關係。」

《環時》指，「台灣有兩大陷阱千萬不能跳進去，一是不能搞法理台獨，切香腸式地往那個方向走，是對自己風險的逐漸積累。二是不能給美國當遏制中國大陸的戰略棋子，一旦台灣那樣搞，絕對是死路，美國保護不了它，而大陸勢必要拔掉眼前的這顆釘子。」

《環時》認為，「台當局但凡尚存一絲清醒，就不能在幫美國遏制中國大陸的方向上不顧一切地猛跑。這觸動的是中國大陸的核心安全利益。大陸之所以奉行和平統一政策，一個重要原因就是和平統一雖成本很大，但是非和平方式的成本和戰略風險更高。一旦台當局通過配合美國的對華戰略大幅增加大陸維繫台海和平的成本，那麼大陸必將重新評估和平統一政策，認真考慮其他選項。」

最後，《環時》表示，「如果台當局一意孤行，大陸是有可能對台採取軍事行動的，那些行動的目標可以是解放台灣，也可以是對『台獨』勢力的震懾和警告。隨著台當局越走越遠，大陸對台軍事壓力必將提升，雙方發生軍事摩擦的機率將增加，解放軍對台軍採取強有力軍事懲罰的可能性也將越來越高。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法