反送中》逾百台灣醫護撐香港：對中國迫害民主忍無可忍

2019-08-21 19:41

〔記者林惠琴／台北報導〕為了力挺香港，反對港警強力鎮壓「反送中」示威群眾，逾百名台灣醫護人員今日下午6點參與「台灣醫護撐香港」活動，在台大醫院門口快閃大合照，並齊喊「台港同心，醫護同行」的口號，並指出決定站出來的原因是「中國政府對於民主的壓迫與侵害，已經讓我們忍無可忍」！

台大醫院企業工會理事長陳愛蓉表示，醫護人員的價值在於守護人民的生命與健康，譴責任何形式的暴力，包含香港政府對人民使用的暴力，不論是武力上的鎮壓、精神上的暴力，或是對於民主的壓迫。

陳愛蓉指出，「我們不只追求勞動上的民主，也追求政治上的民主」，而「今天中國政府對於民主的壓迫與侵害，已經讓我們忍無可忍」，因此台灣醫護人員決定站出來，也呼籲各行各業站出來表達對於民主自由價值的堅持，有句話說「如果今天再不站出來，以後可能就沒有機會站出來了」。

陳愛蓉強調，基本上，香港已經有十幾家醫院的醫護人員站出來譴責香港政府的暴力，我們就是用精神上支持他們，告訴他們說有一群台灣醫護人員願意站出來支持他們，而不是讓他們自己孤軍奮戰，儘管對於中國政府那方面可能沒有辦法有什麼施力點，但是仍要表達聲音。

台北市醫師職業工會發言人廖偉翔也提到，身為醫師，病人的健康與安全是首要顧念，暴力鎮壓對於身體與心理都會造成難以抹滅的創傷，並不樂見這一點，此舉對社會也會帶來非常大的損失，因此工會決定站出來響應，要跨海支持香港民主抗爭，同時也希望更多醫護人員、更多民眾加入支持香港民主的行列。

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