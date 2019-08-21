韓稱被裝追蹤器 王定宇轟「不負責的草包團隊」

2019-08-21 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（20）日自稱座車被裝追蹤器，還怒批是「國家機器」所為；高雄市新聞局長王淺秋今（21）日則稱「是在合理懷疑」，推翻韓國瑜說法。立委王定宇對此砲轟，「真的沒看過這麼不負責任的草包團隊！」

王淺秋表示，韓國瑜昨天說的話就是一個疑慮，只是外界聽成「已經被裝監視器」，還要求韓拿出證據來，甚至「加以追殺」，但市府這2天的聲明很清楚，「就是各種情勢底下的合理懷疑，有很多情資、黨政人士給他提醒，要非常注意這方面問題」。

王淺秋面對媒體提問「有沒有發現具體東西，例如異常的線路等？」，王竟答覆「不方便多說」，還自稱高雄市政府的習慣是「有一點東西，不會去告發，有具體東西，才會跟大家說明」。

立委王定宇對此提到，韓國瑜在完全沒有證據的情況下，恣意做出相當重大的「國家機器指控」，現在大轉彎編藉口就想了事？王要韓國瑜提出與「相片」、「引擎」、「保養廠」、「追蹤器」相關的證據，若提不出來，韓國瑜最起碼「必須公開道歉」。

王定宇表示，那些把追蹤器疑雲「說的跟真的一樣」的韓國瑜幕僚，以及相關藍營市議員、名嘴、李佳芬等人，也是否該出面說明？「還是找棵樹撞一下，以示為鬼扯道歉？」，王怒轟，「真的沒看過這麼不負責任的草包團隊！」

王定宇臉書全文

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