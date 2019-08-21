小英茶敘 民進黨台北市議員提醒：要讓人民更有感

2019-08-21 20:00

〔記者陳璟民／台北報導〕蔡英文總統今天下午邀請民進黨籍台北市議員到總統官邸茶敘，蔡英文全國競選總部發言人、台北市議會民進黨團幹事長阮昭雄會後轉述，議員們反映婦幼、農產、經濟轉型等議題，希望讓蔡了解政策如何更具體落實，目前有在做的如何讓人民更有感，會中也談及宣傳多元化，年輕族群包括社群、網路的宣傳越來越多元，也不要忘記傳統支持者慣用的媒體管道，如電台、口語傳播等。

阮昭雄說，市議會十九位民進黨籍議員全員到齊，曾任議員的立委何志偉與前議員王威中、李慶鋒、顏若芳、顏聖冠也與會，大家知無不言，言無不盡，士氣高昂，幫總統加油，談政策、選舉策略，原訂下午三點起茶敘一小時半，氣氛熱絡，延長到近五點半結束，議員都希望在選戰當中扮演更重要的角色，幫總統、立委勝選衝刺。

媒體提問地方上是否對政策成效沒有什麼感覺？阮昭雄回應，執政團隊這段時間做很多事情，也透過多元宣傳讓民眾有感，反映於蔡英文在各項民調中保持樂觀的狀況，大家都非常關心如何繼續延續下去。

阮說，比較中高齡的朋友對我們（民進黨、蔡政府）有期待，加強一下跟他們之間的溝通會更好，因為「在年輕族群，我們是領先對手的」，但對手在中高齡的部分呈現一定的優勢，「如何把我們過去既有的優勢轉成支持，是應該多加強的」。

媒體追問，在總統選舉的部分，是否談到怎樣因應台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平的動態？對此，阮說，兩大黨各有提名，會中針對怎樣應戰國民黨總統候選人談得比較多，其他就沒有提到太多。

民進黨台北市議會黨團總召張茂楠表示，蔡英文強調二０二０年總統大選是重要的歷史定位的選舉，希望民進黨全力固守三十％基層票源，並且積極拓展，包括年輕族群或中老族群的選票都要用心經營，至於政黨票，民進黨的部分比總統民調低，蔡鼓勵議員們對民進黨的政策多作宣傳，讓人民有感；另，針對中國暫停自由行到台灣一事，蔡說此時要擴大內需，擴大秋冬旅遊補助，是對中國干預台灣選舉的奧步，我們做好準備與因應。

阮昭雄補充說明，「不是固守三十％」，而是蔡英文提到在很多數據分析當中，很堅定支持我們的是這一塊（三十％），但是我們要繼續往外拓展，特別是台北市屬於都會區，很多中間選民、經濟選民，我們更要用力往外拓。

據悉，內政部長徐國勇也與會，作用引人好奇，對此，阮說，徐主要是回應、回饋議員反映的政策需求或意見，徐也當過市議員，跟議員們本來就互動密切，也藉此機會交換意見。

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