尷尬！王淺秋駁「發現追蹤器」 謝龍介卻說「親眼看過...」

2019-08-21 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕尷尬！高雄市長韓國瑜昨（20）日爆料座車可能遭到安裝追蹤器，事後國民黨台南市黨部主委謝龍介也在節目上聲稱在車底下看過追蹤器，沒想到高雄市新聞局長王淺秋今天卻向媒體說「目前沒具體發現」、「是合理懷疑有追蹤器」，等於隔空打臉爆料的謝龍介。

王淺秋今天受訪時提到，「追蹤器目前只是合理懷疑，並沒有查到在引擎蓋或其他地方，但疑慮是非常高的」，而她也強調是「可能被裝」而不是「現在已經發現」追蹤器，若查出來具體的，才會再跟大家報告。

而謝龍介昨天上節目「關鍵時刻」時，爆料追蹤器一事不是空穴來風，並指出「不是在引擎裡面」，接著修正「應該是說引擎下方」、「應該是說在車底下」，並表示自己「有看過」，此話一出也讓節目主持人劉寶傑驚訝追問「你有看過相片？」而謝龍介則回答「我有看過」。

謝龍介接著表示，在車底下是其次，這樣不等於國家機器沒有介入，並表示「國家機器」會用業餘的徵信公司出馬，接著開始比劃追蹤器大小、分析GPS的追蹤器。

消息被轉到PTT上後，不少網友紛紛留言大笑「國民黨沒救了啦」、「都能造謠文旦丟水庫了」、「韓導這種主子只會讓底下的人蒙羞」、「還龍介仙勒？褲子都沒了」、「哪種追蹤器會裝在引擎上」、「自從謝掃街經過墓園亂講話之後，就一瀉千里了」。

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