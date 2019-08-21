美批准售台F16V戰機 中國外交部再跳腳

2019-08-21 20:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統，中國外交部發言人耿爽今天（21日）下午主持例行記者會時再度重申，中方將採取一切必要措施，維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。

耿爽說，關於這件事情他在2天以前已經表明了中國政府的嚴正立場。中方的立場沒有變化，美國向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是817公報的規定。嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。中方對此堅決反對，已經向美方提出了嚴正的交涉和抗議。

耿爽稱，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，中方維護自身主權統一和安全的決心堅定不移。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果必須完全由美方承擔。

對此，陸委會日前表示，北京當局是造成台海情勢緊張的始作俑者，根本無權對台灣提升自我防衛、維護和平說三道四。中共對台不放棄使用武力，更頻繁以海、空軍事行動侵擾台灣空域與海域，根本性地違反國際法和國際關係的和平基本原則，是台海情勢緊張的主因，更損害兩岸和平繁榮與人民利益福祉。

陸委會強調，台灣對外採購軍備及加強自我防衛能力，是維護台海和平的必要舉動，更是捍衛國家主權、民主體制的正當作為。中共官方無理批判，無法掩飾其侵略霸權本質，更無法改變台灣拒絕「一國兩制」的決心。

陸委會重申台灣從來不曾隸屬中華人民共和國，但中共長期以來昧於中華民國存在事實，更在「習五條」後加大打壓台灣，企圖逼迫台灣接受其片面政治主張，但台灣絕不會退縮屈服。北京當局應停止武力侵台的霸道行徑，切勿誤判情勢採取挑釁行為，升高台海及區域緊張情勢。

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