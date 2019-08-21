王世堅未獲立委提名 羅文嘉：是否「柯黑」不是提名標準

2019-08-21 19:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台北市議員王世堅昨稱，民進黨中央在台北市立委布局原曾探詢他的意見，但「高層意思是我柯黑怎麼選？」予以打槍，民進黨秘書長羅文嘉今回應，民進黨對於每個選區，有意願、有能力、有條件的議員都會徵詢，但從來不會發生「是不是柯黑」來作為提名標準，那不是重點。

民進黨中執會今通過區域立委徵召提名，台北市第四選區徵召台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區徵召台北市議員許淑華；南投第二選區提名水里鄉長陳癸佑；苗栗縣第一選區提名苗栗縣議員羅貴星、花蓮縣提名現任立委蕭美琴。羅文嘉在中執會後立委徵召提名公布記者會上，接受媒體提問。

羅文嘉表示，目前包括台北市第三選區（中山、松山）、第六選區（大安區）、台北市第八選區（文山區、中正區），以及新竹縣第一、第二選區，苗栗第二選區，金門、馬祖選區，還未完成提名，都將在下一波公布人選，希望有更多空間時，能讓處理程序上更為圓滿。

針對台北市立委選區，羅文嘉表示，除了台北市第五選區（中正、萬華）尊重現任立委林昶佐，其他都是維持民進黨提名的作法，這是大方向。在這大方向上，希望有更多時間，在程序和必須顧及的面向，讓新人準備好，讓基層有心理準備，因此會保留空間，在下次中執會完成提名。

至於新竹縣立委選區，羅文嘉指出，提名策略小組已建議新竹縣第二選區徵召前竹縣議員、現民進黨新聞部主任周江杰參選，然而，中執會希望新竹縣第一、第二選區的提名能一併處理，因此竹縣的兩個立委選區會在下次中執會一起完成提名。

由於黨內對於台北市尚未提名的三個立委選區，曾考慮提名新人參選，媒體詢問，黨內是否也曾詢問黨籍現任議員意願？羅文嘉對此表示，有徵詢，也有些人也有表達意願，但會從今年民進黨在全國提名和各區域特性來尋求平衡點，做總和考慮。

羅文嘉說，民進黨是多元政黨，大家可以表示意見，提名小組會對意見做整合、決定，到了中執會後，中執會也可能有意見，但還是要去整合。提名後，則要去整合地方，因此不是哪個人或哪個會議說得算，所有候選人都要到地方整合不同意見，這是候選人的職責。

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