徵召高嘉瑜戰北市立委 中執會現火花

2019-08-21 18:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今通過區域立委徵召提名案，包括徵召台北市議員高嘉瑜，不過，會中討論徵召高嘉瑜一案時，出現不少火花，部分中執委反對提名高嘉瑜，批評去年台北市長選舉民進黨提名時任立委姚文智參選，但高嘉瑜卻與台北市長柯文哲互動曖昧，甚至有傷害民進黨的言論，中執委王孝維甚至中途離席，表達不滿。

民進黨中執會今通過區域立委徵召提名，台北市第四選區徵召台北市議員高嘉瑜、台北市第七選區徵召台北市議員許淑華；南投第二選區提名水里鄉長陳癸佑；苗栗縣第一選區提名苗栗縣議員羅貴星、花蓮縣提名現任立委蕭美琴。

會中，部分中執委對徵召高嘉瑜一案表達不滿。中執委王孝維會中批評，高嘉瑜在去年台北市長選舉時，與台北市長柯文哲態度曖昧，並有傷害民進黨的發言，他並建議將暫緩高嘉瑜提名案，到下週中執會再處理，看高嘉瑜的態度是否有所改變，發言完畢後隨即離場。

王孝維離席後，中執委林耀文隨後表示，要求民進黨提名策略針對提名高嘉瑜的理由做說明，他並質疑，高嘉瑜過去多有傷害民進黨的發言，那是不是以後大家罵民進黨，就可以當英雄，民調就可以變高？最後，林耀文要求將他的反對意見納入會議記錄後。

此外，去年曾任姚文智競選總幹事的立委蘇治芬會中雖未發言，但也在會議中途離席。

中常委王定宇會中指出，對於高嘉瑜的提名案，黨應該注意深綠的情緒，擔憂可能會造成深綠出走，且這樣的情緒也可能蔓延。而對於王孝維提出暫緩高嘉瑜提名，立委管碧玲則緩頰，黨的立委提名陣容應該多元，若提名案延遲處理，可能會對黨和提名人都有負面影響。柯建銘也說，

卓榮泰會中則說明，對於高嘉瑜一案，黨有對該區進行內部參考性民調，而高嘉瑜勝選機會比較大，他也說明，高嘉瑜已認知到，此次立委選舉對總統選舉的重要性。最後，卓榮泰詢問現場中執委是否還有其他意見後，中執會通過五個區域立委的徵召提名案。

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