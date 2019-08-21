中國漁船大舉越界 澎湖縣長震怒：不排除炸沉當魚礁

2019-08-21 18:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對5度前往中國，呼籲中國當局約束漁船越界問題的澎湖縣長賴峰偉，近日中國海洋伏季休漁期甫解禁，中國漁船就大舉越界，一連遭澎湖海巡隊查扣4艘，引發賴峰偉震怒，表明未來不派除炸沉當人工魚礁的強硬態度。

連日來澎湖海域南、北漁場陸續出現中國漁船越界撈捕作業，海巡署第八海巡隊分別在澎湖目斗嶼及七美西南海域查扣中國漁船及油料補運船共4艘，澎湖縣長賴峰偉今日專程前往海八碼頭慰問海巡弟兄辛勞，隨後前往烏崁中國漁工留置室，表達澎湖縣政府硬起來立場，未來越界中國漁船可能採取炸船措施。

賴峰偉表示，很多漁民反映中國漁船越界捕魚及中國砂石船至七美南淺漁場抽砂等問題，嚴重破壞海洋生態，也危及漁民生計，他協請海巡務必嚴格執法，並依規定，同年被扣留2次以上的漁船沒入，隨後不排除將船拆解、燒毀或做人工魚礁。6月賴在中國廈門參加「海峽兩岸論壇」時，提出召開澎閩漁業會議，約束轄境漁船等要求，一旦有閩籍漁船進入澎湖限制海域捕魚，隨即由澎湖提供船籍資料，中國福建將專案處理。

目前海巡隊查扣有中國漁船「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658」、「閩晉5123」及油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船，共留置中國漁工33人，賴峰偉再次扮演賴導師角色，當場勸導中國船員切勿再犯，回中國後向船東告知，也向鄰近漁民宣導，勿再越界破壞澎湖海洋生態。

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