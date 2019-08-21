美終售台新型F-16 前國防部長透露14年前「卡住」往事

2019-08-21 17:49

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國務院將售我66架F-16 C/D Block70戰機案，進入「知會國會」程序，如無意外，預計1個月後生效。事實上，我國苦等美方售我F-16 C/D戰機已14年，在前總統陳水扁任內擔任國防部長的蔡明憲受訪表示，他在2005年和國防部團隊拜會美國國防部，但在我國通過特別預算後，卻因美方跨部會協商「卡住」告吹，可能是受到中國壓力所致。

蔡明憲曾在2004年至2006年擔任國防部副部長，並在2008年擔任國防部長，他今日下午受訪表示，在他2005年擔任國防部副部長時，他率領國防部團隊赴美國五角大廈，見了美國的官員，希望美國能販售我66架F-16 C/D戰機。當時美方表示「同意」，但有個條件是，我國立法院要通過相關預算。

蔡明憲表示，當時我國有「三項軍購案」（柴電潛艦採購案、愛國者三型飛彈採購案、P-3反潛機採購案）卡在立法院，當時國防部認為，如新型戰機採購案能過關，對我國防衛將有很大加分，因此，政府機關很努力跟朝野立委溝通。不過，立法院在2005年同意特別預算時，美方卻回應，此案在跨部會協商時「卡住」。

蔡明憲說，雖美方沒說要賣或不賣，也沒有明說跨部會協商「卡住」原因，但他研判，美國應該是受到中國的壓力，如今，中國得知美國將售我新戰機，仍是反彈強烈。他也認為，縱使此軍購案晚了14年，但他對此樂觀其成，雖然晚了，但總比沒有好。

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