小港砷濃度超標 陳致中：韓5月允給救命錢 至今沒著落

2019-08-21 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕小港沿海6里居民體內致癌砷超標追蹤檢查，無機砷超標高達6成，民進黨高雄市議員陳致中今在臉書表示，高雄市政府已經連續追蹤3年，但今年卻沒編經費，「高雄市長韓國瑜5月時公開承諾會找出經費，結果現在還不知道錢在哪裡」。

根據陳致中公布的資料顯示，105年小港沿海6里區域40歲以上居民有42.3％總砷濃度超標，106年針對去年檢測濃度超標者進一步追蹤，仍有70.2％持續超標；另在無機砷部分，有36.7％的40歲以上居民無機砷濃度超標，107年擴大檢查範圍，發現4歲以上居民有35.4％總砷濃度超標，而在無機砷部分，前2年超標者，仍有61.4％持續超標。

陳致中在文中提及，連續3年追蹤，今年卻沒編經費，5月市政總質詢時就曾質詢過韓市長，「韓當時公開掛保證承諾會找出經費，今年一定會做，絕不會讓鄉親自生自滅。結果這筆300多萬救命錢，到現在8月底不知道在哪裡」。

陳致中說，代表小港沿海6里上萬名居民公開拜託韓市長，懇求韓市長，應立即動用救命保命的第二預備金，針對致癌高危的民眾繼續追蹤掌握，「希望韓市長緊記高雄污染重、莫忘小港苦人多，如果連最靠近的市民都無法照顧，試問忙著選總統是選啥米碗糕」！

文末，陳致中強調，當務之急，砷超標檢查今年不能斷，市府日後每年要編固定經費，不只沿海6里，更要擴大做，並仿照台中市作法，進行更詳細徹底的流行病學調查，找出砷曝露源，有效阻斷，才是根本之道。

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