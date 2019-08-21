馬政府用過韓「兩岸組」顧問團 范世平：讓選舉慘敗

2019-08-21 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平今（21）日指出，高雄市長韓國瑜的「百人國政顧問團」約有60％是教授或博士，但這樣的陣容「實質幫助並不大」，尤以「兩岸組」與「外交組」成員均為過去馬政府所重用的成員，而2014年太陽花學運讓國民黨在後來的選舉大敗。

范世平在《信傳媒》與臉書發表的評論指出，韓國瑜的「百人國政顧問團」中，有30％以上是馬政府時期就擔任過顧問的學者，還有幾位是在以前想當官沒能如願，或是官運不濟，現在他們將希望託付給韓國瑜，范世平質疑，這些人若看到郭台銘脫黨參選，民調又高於韓國瑜，他們「會不會跳槽？」

范世平提到，「百人國政顧問團」約有60％是博士、教授等級的「知識藍」份子，卻願意如同「杏仁哥」、「文山伯」、「暴衝姐」等韓粉一樣，對韓國瑜說的話「深信不疑」，但就連高中生都會當面諷刺韓國瑜，不曉得開學後學生們會怎麼看待「韓粉」老師們？

范世平直言，韓國瑜顧問團中的「兩岸組」與「外交組」成員是馬政府時期器重的學者，馬英九在任時想與中國簽署服貿，導致太陽花學運發生，讓國民黨在接下來的縣市長選舉與總統大選中慘敗，現在這些顧問們又重出江湖，如果還是像以前一樣，對韓國瑜「實質幫助並不大」。

范世平臉書全文

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