台聯選將嗆高嘉瑜：曾要姚辭立委選市長 現應先辭議員再選立委

2019-08-21 16:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣團結聯盟今下午宣布提名文宣部主任潘厚勳參選台北市第七選區（信義、南松山）立委，潘厚勳更嗆高嘉瑜，去年市長選舉要候選人姚文智辭立委救選情，高嘉瑜現在是否要先辭議員？他也呼籲民進黨中央，提名高嘉瑜對過去支持姚文智的24萬選票情何以堪。

潘厚勳曾擔任前立委姚文智國會助理、擔任一屆台北市信義區長春里里長，去年擔任姚文智市長選舉副總幹事，過去也投入不少社運及民主運動，潘厚勳表示，擔任里長時常有年輕夫妻詢問附近是否有租房，但附近房價高，只能租到小坪數蟻居般的隔間套房，他希望能為年輕人居住正義發聲，認為國家都更中心應釋出大比例互數做為青年住宅，政府以合理價格租給雙薪小家庭年輕人租屋。

潘厚勳表示，去年他選里長失利，但他仍對松山、信義區相當關心，除居住正義的問題外，他也認為社區對設立公共托嬰、托兒所、老人日照、社區休閒活動中心

等機構要有人性化的完善規劃，盼松山、信義區選民能夠支持他，讓他可以進立法院為大家服務。

對於民進黨中執會確定徵召許淑華、高嘉瑜選立委，潘厚勳反問，許淑華是松信區綠營基層支持者能認同支持的人選嗎？希望民進黨能再三考慮。

潘厚勳質疑，高嘉瑜去年市長選舉時，要求姚文智先辭立委才能破釜沉舟救選情，姚文智說到做到，高嘉瑜這次參選是否應「比照辦理」，用破釜沉舟的心情，先辭議員再選立委？

潘厚勳表示，高嘉瑜在去年選戰，不斷唱衰姚文智，他想問民進黨主席卓榮泰，徵召高嘉瑜參選，對過去支持姚文智的24萬選票情何以堪，因此他呼籲，民進黨中央需再三審慎考慮。

潘厚勳說，自己過去是民進黨黨員，今天他退出民進黨，到台聯參加立委選舉，為了不給民進黨困擾，也自我了斷，專心投入這場選戰，他和姚文智都做到了，高嘉瑜應該也要以同樣標準做到。

潘厚勳強調，台聯在去年選戰公開力挺市長候選人姚文智，其他小黨都還會和柯文哲同框，只有台聯不願與主張兩岸一家親的柯文哲為伍，他認為這樣的精神應被大家肯定。

記者詢問許淑華拋出泛綠整合，台聯是否會和民進黨合作？台聯黨主席劉一德表示，有安排和卓榮泰討論，但目前台聯、潘厚勳參選意志相當堅定。

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