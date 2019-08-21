遭柯P譏「不選立委是最大遺憾」 王世堅：他一講到我就興奮

2019-08-21 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨預計今天公布第二階段立委徵召提名，台北市議員王世堅證實，黨中央以「柯黑」為由未提名他，令他難過；台北市長柯文哲則笑稱王世堅不選立委「太遺憾了」，讓他（柯）人生失去很多樂趣。對此，王世堅怒嗆，因為是「柯黑」而不能參選，是他的榮耀；但他也疑惑表示，「奇怪，柯文哲最近一講到我就興奮」。

綜合媒體報導，柯文哲今天受訪時笑稱，王世堅「一定要出來選，不然太犧牲王世堅的政治理念，王應該出來選，勇敢請纓」。王世堅回應，「奇怪，柯文哲最近一講到我就興奮」。他重申，柯文哲就像是魔鬼，他則是十字架，魔鬼一碰到十字架，「常常就語無倫次」。

王世堅說，他本來就沒有參選的意願，「身為柯黑是我的榮耀，就是我的勳章」。王世堅認為，因為「柯黑」這個勳章而不能參選，是他的榮譽。王世堅更強調，他過去是政治受難家族，要保有家族榮譽。「是我拒絕被黨徵召提名」、「我不讓黨拒絕我！」王世堅說，過去民進黨有些人被柯文哲騙過很多次，至今仍有人被迷惑，這是一定的。「我不怪罪任何人」。

王世堅也批評柯文哲，今日出來叫他一定要出來選，要勇敢請纓，就是「黃鼠狼給雞拜年」。王批評，選舉是選賢與能，怎麼會被柯文哲拿來當作政治報復工具？可見柯文哲對選舉有邪念。

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