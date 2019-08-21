小英要台中人道歉 藍議員：蔡英文與林佳龍才應道歉

2019-08-21 16:34

〔記者張菁雅／台中報導〕針對日前總統蔡英文表示台中人應向某個人道歉一事，台中市議員李中、楊正中、黃馨慧及羅廷瑋，今日開記者會表示，這個人就是前台中市長林佳龍，是多大的權力傲慢才要選民向落選的市長道歉？且林佳龍任內讓台中市負債千億元，蔡英文、林佳龍才應向人民道歉。

李中表示，蔡英文當選總統那一刻說要「謙卑謙卑再謙卑」，3年多後，卻要選民向落選的市長道歉，這是多大的權力傲慢。且蔡總統說花博和綠川都是台中人的驕傲，但花博花了近百億元卻看不到花，綠川是抽取地下水才得以呈現清流景觀，只注重表面功夫卻罔顧環保。

楊正中指出，林佳龍過去4年讓台中負債千億元，市府現在可舉債空間剩下300多億元，再扣除警示性額度，已經剩不到100億元，台中的建設空間已被林佳龍揮霍殆盡，既然蔡總統說台中現階段最需要交通建設，所以特別找林佳龍當交通部長，那麼他要求蔡總統與林部長拿出誠意，台中山海環線鐵路高架化、捷運綠線延伸和捷運藍線工程經費都由中央全額補助。

黃馨慧也說，林佳龍取消台中老人健保補助、廢除BRT、核發台中火力發電廠10張操作許可證，蔡英文強行推動年金改革、一例一休及一○八新課綱，都影響人民生活及經濟發展，要不要道歉？

林佳龍台中辦公室則回應，總統當天談話應該只是表達支持者的惋惜，對於去年選舉結果讓支持者失望，會更謙卑檢討，以符合人民的期待。過去4年台中市的建設與進步的政績，盼地方與中央共同努力，延續民眾肯定的成果，別因地方政權輪替而中止或擱置相關建設。

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