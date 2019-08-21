促轉會：帶回28筆228檔案 擇期再赴國民黨黨史館

2019-08-21 15:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會、檔案局今日上午派員至國民黨中央黨部的黨史館，辦理33筆二二八事件政治檔案原件移歸作業。促轉會今日表示，因國民黨稱部分檔案不在黨史館及找不到實體檔案，今日僅先進行28筆檔案移歸國有，未完成部分將擇期再去黨史館進行。

促轉會表示，28筆政治檔案的移歸，今日於三方確認清點後由檔案局攜回，存放在國家檔案庫房，後續完成整理與編目後，就會開放供全民使用。

促轉會說明，該會今年5月1日委員會議，針對國民黨所通報之檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，內容涉及二二八事件、動員戡亂體制與戒嚴體制，依促轉條例規定，移歸以原件為原則。

事後，國民黨不服行政處分，遂向台北高等行政法院聲請停止執行，並向促轉會申請復查，均遭駁回。

促轉會指出，8月6日已再次函請國民黨限期將檔案移歸至檔案局，國民黨於8月8日函復該會表示，「願在訴訟程序終結前，先行配合移歸予國家發展委員會檔案管理局」，並表示無法因應相關運送所需費用及人力，希望官方派人至黨史館辦理移歸作業。

促轉會提及，基於儘早完成政治檔案移歸作業，該會同意派人會同檔案局至黨史館作業，並在今日上午10時進行。

促轉會表示，為求慎重，進行檔案移歸作業時，促轉會與檔案局人員全程穿防護衣、戴手套與口罩，並與黨史館人員逐筆、逐頁清點確認。若檔案涉及需拆卷者，均由檔案局專業人員進行，確保不會對檔案原件造成破壞。

促轉會強調，這33筆檔案均為國民黨向該會通報，因內容符合政治檔案定義，故經委員會議決議審定為政治檔案，至於檔案形式為剪報或公文均不影響審定結果。

至於國民黨表示史料檔案移轉會對檔案造成損傷，因其多次對外表示人力與經費緊縮，黨史館的開放時間也一再限縮，相關檔案移歸為國家檔案後，反而能在符合國際檔案管理作業水準的環境裡獲得妥善保存，社會大眾也能更便捷使用這些檔案。

此外，對於國民黨今日全程直播檔案清點過程，促轉會表示「尊重」，但對國民黨在直播上稱東廠2.0，促轉會則表達「嚴正抗議」。

促轉會質疑，今日會同檔案局前往黨史館進行檔案移歸作業，完全依法行政，且國民黨向法院聲請停止執行也遭法院駁回，國民黨既表示願意配合移歸檔案，又稱促轉會為東廠，令人不解。

促轉會認為，這是歷史上第一次國民黨將其黨史資料移歸為國家檔案，意義重大，希望該黨能配合後續的移歸作業，共同為還原歷史真相努力。

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