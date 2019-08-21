議長邱奕勝任主委 桃園韓國瑜競總籲新北、台中跟進

2019-08-21 14:50

［記者謝武雄／桃園報導］國民黨提名高雄市長韓國瑜參選總統，雖然坊間「換瑜」傳言不斷，但國民黨團今天召開記者會，宣布韓國瑜桃園競選總部將由議長邱奕勝擔任主任委員，另13區負責人也全部到位，確立桃園挺韓立場，競選總幹事梁為超表示，國民黨不可能陣前換將，呼籲全力挺韓，拚重返執政。

梁為超表示，這次韓國瑜選舉是由下而上，是庶民的選舉，由於經費有限，也呼籲桃園鄉親大團結，若有合適外牆可提供懸掛看板，請聯絡國民黨各地議員，希望競選看板能在全市遍地開花。

韓國瑜桃園總部除由邱奕勝擔任主任委員，黨部主委楊敏盛為名譽主任委員、副主任委員為副議長李曉鐘、黃國園黨部主委于北辰，總幹事梁為超，其餘國民黨籍議員為副總幹事，另無盟總召李家興也和成員謝美英、劉熒隆也掛名副總幹事，李家興也擔任桃園市後援會會長。

梁為超表示，明年總統、立委選舉將是一場硬仗，面對近來「黑韓」、「換韓」傳言不斷，黨團有必要跳出來挺韓，也呼籲新北、台中跟進。

多位議員也表示，「換瑜」是民進黨操作的議題，顯示民進黨真的很擔心韓國瑜當選，所以各種抹黑手段，無所不用其極，但基層挺韓聲音很強烈，也沒有無換瑜聲浪，桃園已經準備好了打贏這場選仗，團結就從桃園開始。

今天記者會包括議員劉茂群、呂淑真、萬美玲、徐其萬、舒翠玲、陳美梅、徐玉樹、蘇家明、褚春來、涂權吉等人。

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