議員問政透明化 民團呼籲南市議會向國會看齊

2019-08-21 13:42

［記者劉婉君／台南報導］近年來許多政治人物透過網路自我行銷，立法院、台北市議會、高雄市議會網頁，也都可以搜尋到立委或議員每次會議的發言內容，民間團體台南新芽今天呼籲台南市議會向國會看齊，讓議員問政更透明公開。

台南新芽祕書長吳蕙如表示，台南新芽成立3年來，曾剪輯議員質詢影片、製作議會小知識懶人包、議員觀測報告等，均引起許多民眾關注及迴響，但這些事情不能只由民間團體來做，應回歸議會運作。

吳蕙如指出，目前台南市議會有多數會議的直播，但透明不能止步於此，相較於服務，年輕選民注重議員是否認真問政，市議會網站是否便民也更加重要，應跟上國會的腳步，做為最中立的平台，忠實呈現議員問政的內容。

吳蕙如也建議，議員們應積極透過各種管道向選民報告自己的工作成果。新生代市議員李宗翰、林易瑩、沈震東也到場分享自製的工作報告，李宗翰製作第一會期的成績單，說明爭取的建設及服務案件；林易瑩在臉書分享剪輯的問政影片，並提供相關資料與數據連結，讓民眾也可以點閱；沈震東也會透過網路分享提案質詢小短片，每個月還有問政總回顧。

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