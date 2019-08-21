選戰難打！ 許淑華：更積極和時力、民眾黨溝通

2019-08-21 13:39

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨今將公布第二階段立委徵召提名，預計通過台北市第四選區提名議員高嘉瑜、第七選區提名議員許淑華，但許淑華選區有時代力量提名的律師陳雨凡參選，目前尚未有協調結果，許淑華表示，將會持續和時代力量及陳雨凡溝通，不會因未提名後就放棄討論，持續溝通是目前雙方的共識，該選區不好打，若是分裂拖下去，對大選不利。

台北市第七選區（信義、南松山）是藍大於綠，現任立委是國民黨籍的費鴻泰，該區還有時代力量立委參選人陳雨凡表態，雖時代力量與民進黨曾進行協調，但未有結果。許淑華指出，無論是時代力量、台灣民眾黨、綠色聯盟只要是泛綠的部分都應整合，不會因提名後而不溝通，她認為甚至要更積極溝通。

過去曾傳出民進黨打算禮讓時力，許淑華表示，從頭到尾都沒要禮讓，黨主席卓榮泰告訴她，只是把時間拉長，來和時力溝通，因為不是只有台北市有整合問題，是全國的選區都要和時力談，目前比較有問題的部分是新北市，像是永和、汐止很多區都還有狀況，若很早先提名的話，可能會有很多不愉快，才希望延緩2週的時間，讓彼此進行溝通，這部分也尊重黨中央。

至於傳出台灣民眾黨將針對新潮流的選區提名，意圖不是想要贏，只是想拉掉新潮流的參選人，許淑華說，報復式提名對台灣整個政治發展不好，台北市長柯文哲也信仰蔣渭水的理念，柯認為該黨理念是對內團結，一起抵抗外來勢力，現在六、七年級生，最憂心的是反送中議題延燒、未來台灣的定位和立場，若民眾黨的價值理念和民進黨一致，都是捍衛台灣主權和民主自由，雙方就應該合作，而不是用報復式提名使人不當選，她認為民眾也不會認同，因此並不排斥和柯文哲繼續溝通。

許淑華強調，這次選舉是要創造台灣最大價值，把好的人選送進立法院，這次民進黨提名人選多數為六、七年級生，主要是認為這些人選能代表新世代的聲音。許淑華重申，對內可以良性競爭，對外要有共同理念，就是捍衛台灣主權和民主自由，如果一樣的話應該要一起努力。

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