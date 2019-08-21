索羅門15議員聯名信 強力挺台邦交

2019-08-21 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕15位索羅門群島議員今天發表挺台邦交聯名信，此次表態由索羅門群島前總理何瑞朗（Rick Hou）領銜，明確指出「我們不支持任何外交轉向的政策」，強調就國家長遠發展而言，與台灣同行代表民主、法治與互相尊重等方向，「台灣是我們真正的朋友」。

索羅門國會共有50席議員，《索羅門星報》與《島嶼太陽報》今天均刊登15位索羅門群島議員的挺台邦交聯名信，該信標題為「我們支持台灣」。

聲明中寫到，「我們相信台灣是與索羅門禍福與共的真朋友」，聲明中明確表達立場，強調不支持任何將索羅門群島與中華民國（台灣）的外交關係轉向中華人民共和國的政策」。

聲明指出，15位議員們相信，就索羅門國家的長遠發展而言，希望成為民主、人權、法治和相互尊重的國家，「這些都在於台灣，而非中國」。聲明也提到，在索羅門推動外交轉向的聲音，由少數群體提倡，且並非出於索羅門群島國家利益考量。

此次聯名信由現擔任國家規劃和援助協調部長的何瑞朗領銜，其餘簽署人包括法務部長TautaiKaituu、農業部長Augustine Auga、傳統治理和平與教會事務部長Samuel Manetoal、國會副議長Stanley Sofu、土地與住房部長William Marau、警政部長Lanella Tanangada、婦女青年與家庭部長Freda Tuki、旅遊文化部長Bartholomew Parapolo環境與災害管理部長Culwick Togamana、衛生部長Dickson Mua、普通議員Senley Levi Filualea、公共服務部長Fredrick Kologeto、外貿部長Jeremiah Manele與教育部長John Kuku。

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