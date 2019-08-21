韓張配？半導體業稱天方夜譚 台積電回應了

2019-08-21 12:19

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對媒體報導，傳出國民黨重量級大老建議總統參選人韓國瑜可找高齡88歲台積電創辦人張忠謀當副手，半導體業界均認為這是「天方夜譚」。台積電也否認說這是不可能的事，創辦人張忠謀向來不參與政治，只支持民選的總統。

台積電指出，不管藍營或綠營政治人物向張忠謀請益，張忠謀都會不吝就他所知回答，善盡匹夫的責任。總統或行政院長等政府高層主動表達要參訪台積電，他過去也都會出面接待。但他從來不參與政治，不可能退休後，還出來搭配哪一黨當副手。

張忠謀也曾被傳搭檔總統蔡英文參選或謠傳他不滿蔡英文，台積電將出走台灣。張忠謀多次強調，他非常支持政府，支持民選的總統，包括支持現任總統蔡英文，台積電會根留台灣，繼續在台灣投資。

《鏡週刊》報導，外傳國民黨主席吳敦義有意透過鴻海創辦人郭台銘的表姊、張忠謀夫人張淑芬，說服郭台銘支持初選出線的韓國瑜。台積電表示，創辦人有他自己的立場，不會涉入政治。

半導體業界均認為，張忠謀已88歲，一生投入半導體業，將台積電帶領到全球晶圓代工的龍頭地位，對台灣經濟貢獻很大，超越政治領袖。張忠謀好不容易把台積電交棒，可以過自己想過生活及陪陪家人，以他的高度與國際聲望，絕對不可能搭檔藍綠陣營參選，「韓張配」根本是「天方夜譚」。

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