蔡衍明嗆有無輸誠 柯文哲反酸：全台誰認為他不是紅媒

2019-08-21 12:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲和旺中集團董事長蔡衍明連日隔空駁火，要求對方說明與國台辦之間的關係，柯昨稱自己是國台辦的對手，蔡衍明發聲明反質疑柯「國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式來解決表面上的過招？」對此，柯文哲今日受訪大酸，蔡不要口水，全台誰認為他不是紅媒，台灣有這樣的媒體哪裡還需要敵人，不用了啦！

柯文哲今早參訪Maicoin集團總部暨AMIS區塊鏈座談前，接受媒體聯訪針對國台辦、蔡衍明提問再度回應，柯表示，不管每年的雙城論壇或世大運，還是要國台辦打交道，對他來講就是過招、互有攻防，國台辦對他來講是一個打交道的對手。

柯文哲再度反嗆蔡，「旺董你跟國台辦什麼關係？他要出來講啊，他也不講，不要口水」，柯直指，蔡這個紅媒標籤也不是他貼的，全台灣有誰認為蔡不是紅媒，所以有時在講台灣有這樣的媒體，哪裡還需要敵人，不用了啦！

媒體問柯自認是台灣人還是中國人？柯文哲說，這是比較嚴肅的題目，中國有很多不同層次意義，台灣在華人文化圈、儒家文化圈，也不用去否認，從媽祖、關公、開漳聖王、保生大帝，台灣都在華人文化圈，當然不用否認。

柯文哲表示，經濟上可以討論、互利，政治上的中國，如果說台灣人就是中國人，中國就是中華人民共和國「不用講，一定game over，連談都不用」，所以其實中國在現階段有不同的意義，也是比較會造成困惑的地方。

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