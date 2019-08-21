是否接韓宜縣競總職 林姿妙：尚未接到黨中央徵詢

2019-08-21 12:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］前國民黨花蓮縣長傅崑萁與前台北縣長周錫瑋上周來到宜蘭縣，拜訪宜蘭縣長林姿妙與宜蘭縣議會議長張建榮，要為國民黨總統參選人韓國瑜鋪路，尋求黨內執政縣市首長的支持；宜蘭縣長林姿妙今表示，目前只跟2人交換意見，支持國民黨候選人理所當然，至於是否接任韓國瑜宜蘭縣競選總部主委，她則說，還未接獲徵詢。

國民黨中央近期積極整合各執政縣市首長，希望首長們能全力支持韓國瑜，並擔任各縣市競選總部的主任委員；林姿妙上週五也在縣長官邸，與傅崑萁與周錫瑋吃飯，據了解，傅與周兩人積極為韓國瑜布局，到各執政縣市拜訪首長，盼在明年總統大選之前，為韓鋪路。

張建榮周五也在縣議會與傅、周2人見面，張建榮說，傅與周見他只是禮貌性的拜會，2人的確有說韓國瑜的選情要拜託他，支持黨提名的參選人，理所當然，不過，縣長官邸的飯局他有別的行程因此拒絕，沒有參與。

張也表示，近期黨中央也積極要求執政縣市首長擔任各縣市競選總部主委，但林姿妙是否擔任，還是要看林的意願。

對於是否接任韓國瑜宜蘭縣競選總部主委，林姿妙今天仍表示，目前尚未接到黨中央徵詢，做好縣政工作、力拚縣民福祉，是現階段最重要的事。談到周與傅的拜訪？林姿妙指出，身為國民黨員，支持國民黨提名的參選人理所當然，但傅與周來宜蘭跟她只是交換意見，這是常有的事，還沒談到其它選舉細節。

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