新北三環六線 侯友宜宣誓拚年底環狀線第一階段完工通車

2019-08-21 11:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕過去捷運「三環三線」曾被民眾譏笑「只有畫線、夢裡相見」，新北市長侯友宜上任後力推捷運「三環六線」，目標2022年以前，新北將有「一環兩線」完工，包括2019年底環狀線第一階段、2020年淡海輕軌藍海線第一期及2022年安坑輕軌陸續通車，為交通路網帶來新的改變。

侯友宜今天在市政會議表示，軌道建設在現階段處於實現期，今年底環狀線第一階段就要完工通車，周遭的交通環境及土地開發同時並進，民眾關心的噪音問題將如期改善。

侯友宜指出，環狀線串聯新店、中和、板橋與新莊地區，民眾不須再繞行台北市轉乘捷運，節省通勤時間，未來將以大眾運輸為導向進行規劃，落實「捷運到哪裡，都更做到哪裡」的政策，創造不一樣的城市風貌。

侯友宜說明，2030年是新北市軌道建設多數完成的目標年，環狀線串接南環段、北環段，萬大中和樹林線從第一期到第二期、三鶯線、安坑輕軌與淡海輕軌藍海線第二期能夠如期完成，讓新北市晉升國際大都市，串聯大台北都會區中心，帶動產業、經濟發展，成為台灣的龍頭。

捷運工程局長李政安指出，新北環狀線可轉乘5個營運中的車站及2個施工中的車站，通車後市民不用再到台北市轉乘，較目前路線最多節省20分鐘。針對沿線居民反映的噪音問題已持續改善，包括鋼軌拋光、車輪磨圓，並投入2億1000餘萬元，提升隔音牆性能，8月底前完成10處鋼軌自動潤滑系統，改善轉彎半徑的高頻尖銳噪音。

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