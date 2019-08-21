韓國瑜自稱座車被裝追蹤器 總統府二度呼籲再提告

2019-08-21 10:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日表示，有關高雄市長韓國瑜表示座車遭裝置追蹤器，但旋即表示不會提告一事，府方認為，無論是為了昭明社會公信，或確保韓市長合法權益、嚴查不法，尤其涉及證據的保全，韓市長都應該立即提告，由檢警等單位迅速介入偵辦，讓真相水落石出。

總統府發言人丁允恭說，儘管此案屬告訴乃論之罪，必須由當事人提告，檢警單位才能偵辦，但地方首長表示自己遭受到「國家機器」不法監控，茲事體大，不但衝擊人民對國家民主法治的基礎信賴，也關係到政府相關人員清譽，不能含混帶過，讓全體國家公務員蒙受不實污蔑，也傷害民主法治。如果確信遭受不法監控，韓市長有責任立刻檢具相關證據，正式提出告訴。若不提告，則真相難以釐清。

丁允恭也表示，此案韓市長不僅應提出告訴，更應該馬上提告，因事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮，韓市長應立即於今日提出告訴，以昭公信

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法