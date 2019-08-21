韓爆車被裝追蹤器 王瑞德分析酸：水災時為何找不到人...

2019-08-21 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕帶職參選總統的高雄市長韓國瑜昨自爆車子可能被裝追蹤器。總統府提醒沒證據別亂指控，民進黨議員邱俊憲也幫忙報案，還傳出警方主動聯繫卻吃了閉門羹，市府回應要等市長指示，不過據稱後來警方被告知「不提告」，事件發展讓網友霧裡看花。對此，資深媒體人王瑞德在政論節目《台灣最前線》上也發表個人看法。

王瑞德表示，「我發現韓國瑜有一種非常嚴重的被害妄想症，並稱若今天要出來指控國家機器介入，包括在車子裝監控器，那要有證據」，「本來不想講，都故意這樣講出來了，什麼叫本來不想講？」

王瑞德指出，這是很嚴重、很嚴肅的事，「甚至於牽扯到刑責」，並稱韓身為國民黨總統候選人，對國家進行如此嚴肅、尖銳的指控，「你必須拿出證據來，要不然你就會跟另外一個台北市長柯文哲一樣，說蔡英文總統旁邊的每個人都貪污，一樣的可惡」。

王瑞德提到，不必到了保管廠，今天就可以直接拿出來，拿的過程要小心，「去拿的時候車子是你的，拿的人，到底是誰裝的還不知道，到底有沒有不知道；上面有沒有指紋都還不知道」，王相信這樣的指控，最主要原因是懷疑他的行蹤人家都曉得。

王瑞德提及，「不過我想這一點，應該是不存在的」，不然「為什麼在水災的過程當中，很多人根本就不知道他人在哪裡」、「根本找不到人」，並稱在說這種話時，「純屬自己想像」，還要別人告訴你，「別人是誰？別人是你的韓粉嗎？」強調「有什麼證據說多少話」。

王瑞德直言，《妨害秘密罪》依現在韓市長可提出告訴，由警方立刻介入偵辦，王表示「完全贊成」，只要有人敢這樣做，不管誰都一樣，並解釋為何有此等想法，「因為以前的國民黨是用這一套在監控人家的」、「以前都是用國家機器來針對人家」。

王瑞德說，「所有的疑神疑鬼，你都必須要拿出證據」，當指責人家監控你時，「你就拿出證據來」、「該怎麼辦就怎麼辦」。

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