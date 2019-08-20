高市清潔隊員甄試再爆爭議 藍議員促停辦

2019-08-20 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局清潔隊員甄試爆爭議，國民黨議員陳麗娜今黨內互打，質疑現職臨時人員加分有爭議，報考年齡又凸槌等，要求市府懸崖勒馬，暫停甄試、退還報名費；不過環保局表示，甄試保障弱勢族群名額，優於各縣市只為弱勢加分，報考年齡修改於開放報名前一日完成，不影響任何考生權益，強調依法行政、可受公評。

高市環保局這次舉辦清潔隊員甄試，吸引1萬2千多人報考，預計錄取669人，民眾直呼是搶破頭!

國民黨議員陳麗娜今再度質疑環保局清潔隊員甄試，以學校代課老師參加教師徵試沒加分，質疑現職臨時人員加分有爭議，加分機制雖幫助辛苦付出的臨時人員，對其他考生卻是不公平。

陳麗娜表示，環保局連報考年齡也凸槌，官網甄試影片打出16歲以上即可報考利多，但實際招考簡章卻是年滿18歲才能參加甄試，更違反身心障礙法所規定的人數比例。

不過環保局指出，清潔隊員甄試保障身障者及低收入戶名額，優於全國各縣市只為弱勢加分，其他縣市也有為現有臨時人員加分，最多是基隆市可以加到5分，強調高市並非特例，市府考量現職臨時人員辛勞及熟練業務，上限最多可加到7分，要任職滿3年11個月以上，但大多數人員只能加2至3分。

環保局說，甄試簡章原本寫報考年齡要年滿18歲，7月22日上午公布在官網上，經勞工局主動審查須符合就業服務法規定，當天下午修改甄試簡章為16歲即可報考，隔天才開放網路報名，完全不影響考生權益。

環保局指出，政府規定機關進用身心障礙者比例人數須達3%，但未規定甄試進用身障者比例，環保局這次將錄取3名身障者，機關身障總人數將達118人，換算比例達3.4%符合政府規定。

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