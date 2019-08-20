美前亞太助理防長：中國對台施壓來自「四面八方」

2019-08-20 20:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部前亞太助理部長葛瑞格森（Wallace C. Gregson）今天評論近期的M1A2T戰車和F-16V戰機軍售案，肯定這些武器將能多面提升台灣的威懾力和防衛能力，重點是要確保戰略與操作充分配合，以發揮最大效用。葛瑞格森同時強調，「台灣安全就是區域安全」。

葛瑞格森今天出席「凱達格蘭論壇」，在「中國在南太平洋之權力投射」場次發表短講。葛瑞格森指出，中國在外交、軍事、商業等方面「三管齊下」與太平洋島國合作，不只金錢外交，也透過國事訪問和廣泛外交努力，推動與太平洋島國的協議和資金轉移。

葛瑞格森進一步說，美國與密克羅尼西亞、帛琉和馬紹爾群島的國家安全協議將在2024年到期，「美方正採取行動處理延長程序，因這些島嶼的戰略地理位置和龐大專屬經濟區日顯重要」。

除分析太平洋情勢，葛瑞格森在場外受訪時強調，「台灣安全就是區域安全」。對於美國最近批准的戰車與戰機軍售案，葛瑞格森評論說，這些對台灣防衛都有益處，重點在於需要確保戰略如何與實際操作、充分配合，並以最大限度使用這些武器。

葛瑞格森說，台灣防衛問題是獨一無二的，「M1A2T」戰車非常實用，且和上世紀的歐洲坦克戰力截然不同；「M1A2T」具備可用於高速越野的系統、高效測距儀和強大的射控能力，能透過多種方式增加台灣的威懾力。

同樣的，葛瑞格森也說，新的「F-16V」戰機能使台灣提升整體空防戰力，應對來自戰機或各式導彈攻擊，而如此全面性的戰力提升，也需要和實際操作系統整合支應。葛瑞格森同時強調，「台灣安全就是區域安全」。

有關香港反送中延燒，葛瑞格森認為，即使香港問題能和平解決，也無法回到過去的樣子。至於香港情勢對台灣的影響，「是直接的對比」，因中國對香港承諾「一國兩制」，「一國兩制」也是中國提出統一台灣的方案。但中國承諾給予香港自治，「現在看起來，中國的承諾不再有效，這也引起台灣對兩制方案的質疑」。

此外，有媒體問及，中國會否在選前減少施壓力度、以免造成「反效果」？葛瑞格森回應說，他完全不這麼認為，甚至強調中國對台灣的施壓是「來自四面八方的」，包括外交、經濟脅迫、錯假訊息、媒體誤報等。葛瑞格森也提到AI技術「Deepfake」進化的合成技術，僅需要少量的照片或影片便能偽造出以假亂真的影片，面對這些挑戰，快速的查證與指正就更加重要了。

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