回應蔡衍明五點聲明 北市府：落入如此口舌之非實屬不必要

2019-08-20 20:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲和旺中集團董事長蔡衍明連日隔空駁火，柯文哲今天嗆問蔡衍明「那你旺董和國台辦是什麼關係？要不要自己回答一下？」對此，蔡衍明晚間發聲明反擊，表示在中國經商，與國台辦官員會面是很正常的事，此外更回擊質疑柯「有無用輸誠或報備的方式解決表面上的過招？」

不過柯文哲晚間沒有公開行程，由台北市政府副發言人黃瀞瑩代表回應，表示媒體身為第四權，本應秉持公平公正之原則，落入如此口舌之非實屬不必要，盼媒體能關心與報導對人民有利之事，才不會浪費社會資源。

柯文哲日前爆料稱自己因為沒有按照蔡衍明要求發言而失去支持，接著蔡自爆自己曾和柯會面10多次，要柯文哲說清楚「你、我和國台辦間的關係」，柯今（20）日回應「我和國台辦就是對手關係」，更回嗆蔡衍明「那你旺董和國台辦是什麼關係？要不要自己回答一下？」

蔡衍明發聲明反擊，破題就直言「柯市長，真的對你太失望了！」他並表示在中國經商，與國台辦官員會面是很正常的事，此外更回擊質疑柯「有無用輸誠或報備的方式解決表面上的過招？」

蔡衍明5點聲明：

柯市長，真的對你太失望了！

一、你現在所說、所做、所為，那一項真的是為台灣整體利益？那一項是為人民最大福祉？

二、你說你和國台辦是對手關係，國台辦有必要把你當對手？還是你用輸誠或報備的方式來解決表面上的過招？

三、至於我跟國台辦的關係？我可以很清楚回答，我在大陸經商，都是單純的生意，沒有特權、沒有賺不該賺的錢。08年底以個人身分入主媒體後，因為兩岸交流活動，與國台辦官員會面是很正常的事，就像你一樣，也經常跟他們會面。

四、我認同「台灣人，就是中國人」，追求兩岸和平發展，同時堅持「兩岸好，台灣才會好」的理念。從來沒有想也不會做出對不起台灣人民的事。始終如一！

五、柯市長既然不清楚余紀忠創辦人的理念，請不要再消費余老先生。

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