時力黨主席難產 邱顯智提出這些理由推薦這2人...

2019-08-20 18:49

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨主席至今難產，今下午決策委員會雖討論黨主席改選，但因部分委員認為應該繼續慰留邱顯智，唯一登記參選的台北市議員林亮君卻未通過投票門檻；對此，邱顯智稍早於臉書發文，除了明確表達不考慮回任，並推薦律師曾威凱、立法院時力黨團總召徐永明出任主席。

邱顯智表示，實在是很感謝大家的厚愛，但他之前已說明，他確實認為自己應負起政治責任，也承認個人能力有限，期望黨能選出下一任主席，比他更細緻地處理黨內外的協調工作。他要再次明確表達：「我不考慮回任主席」。然而，即便不做主席，他仍會為了時力、為了新政治，和各位共同努力。

針對下一任主席人選，邱顯智說，為解決當下黨內僵局，他認為有兩人較為適合，一是時力桃園黨部主委、律師曾威凱，另一則是立委徐永明。

邱顯智指出，曾威凱是社運律師，關廠工人案、苑裡「反瘋車」案、彰化反高壓電案、國道收費員案等無役不與，也是他長年的戰鬥夥伴。2015年我們共同參與時力創黨，一路奮戰至今，也曾擔任時力第一屆決策委員，對黨務相當熟悉。

至於徐永明，邱顯智則說，過去3年多來，徐永明擔任立法院時力黨團總召，相當熟悉時力在立院提出的各項法案，目前也是決策委員會中唯一的立委，他在代表時力與民進黨主席卓榮泰對談時，曾提出多項蔡英文總統在2016年競選時曾承諾，但至今未處理完成的關鍵法案，要求先釐清價值再談合作，下個會期，就是本屆立院最後一個會期，立院將會是這些法案進行論辯的主戰場，他相信，若由徐永明出任黨主席，將有助於黨的決策團隊與立院黨團溝通，讓大家能共同作戰。

邱顯智說，他誠摯希望曾威凱、徐永明能出面承擔黨的重責大任，也希望決策委員會能儘快完成黨主席的改選，讓黨能共同前進；不論繼任人選是誰，他都願意盡最大的努力來協助，為新政治來努力，這樣的初衷始終沒有改變。

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