韓自爆座車裝追蹤器 「前韓粉」徵信業者打臉︰荒謬至極

2019-08-20 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日接受媒體採訪時，自爆座車被安裝「追蹤器」，批「國家機器」一直在監控他，此話引起各界熱議。而現有一徵信業者在臉書上大罵「韓國瑜你夠了沒」，認為韓所述根本「荒謬至極」。

有徵信業者今日在臉書上貼文表示，追蹤器根本沒有什麼，且此技術早在10幾年前就流入民間，而且徵信社工作時也常使用到追蹤器，業者暴怒問「難道今天徵信社跟蹤的對象，發現車上被安裝追蹤器，他也要說是國家機器打壓嗎？」

業者還表示，追蹤器裝在引擎蓋之說法根本「荒謬至極」，第一是引擎溫度非常高，第二是安裝拆卸都不方便。業者指出，通常追蹤器會放在底盤等較隱密、且不影響車子運作之處，質問「放引擎上是瘋了嗎？」

業者怒罵韓國瑜「太小看國家機器」，表示今日「國家機器」若要針對韓、並掌握其行蹤，不會用一般徵信社的方法。業者舉例，手機三角定位、監聽等技術更不容易被發現，批韓國瑜太小看「國家機器」。

最後業者質疑，若是自己被裝追蹤器，第一應會想辦法不動聲色「反追蹤」，怎麼可能會大張旗鼓？業者嘆去年自己也是「韓粉」，但自從5點聲明、辦公室被監聽等種種跡象，已不能再支持「這個滿腦權謀、心中只有自己，甚至為了上位什麼話都能說、什麼戲都能演的人，擔任國家元首」，並直言若韓當總統，才是國家重大危機。

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