時力黨主席難產 林亮君：不能一直處於真空狀態

2019-08-20 18:19

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量今天下午召開決策委員會，討論黨主席補選等議題；時力發言人陳志明表示，決策委員林亮君雖已表態競逐黨主席一職，不過由於有部分委員仍希望能慰留邱顯智，因此投票未通過，盼於下週二能有結果；林亮君則呼籲，這件事不應再拖，不能一直處在這樣的真空狀態，應推動時力向前，與支持者共同面對2020總統大選。

陳志明指出，今天本來應該補選黨主席，本次會議只有林亮君表達參選意願，但有部分委員認為，應繼續花時間跟邱顯智溝通、慰留，因此今天的投票結果沒有達到門檻，但林亮君認為，議程既已決定要選黨主席，就不應再有慰留這件事；陳志明說，希望黨主席人選能在下週二的例行會議產出。

陳志明強調，包括與民進黨之間的合作，很多事情的議決都必須要有一個代表性的人物出來談，但因目前時力缺黨主席，這對整個黨的運作造成不順暢的影響，我們希望盡快解決這件事情。

林亮君則於會後表示，針對黨主席改選，上週五已由祕書長發出登記參選程序，登記截止日是在8月18日晚間12點以前，她已將相關資料寄出，截止登記後只有一組候選人，也就是今天只有她一個人參加黨主席改選，但因多方討論仍未有共識，最後決策委員不斷退席，在未達法定開會人數下宣布流會。

林亮君呼籲，這件事不應再拖，她決定參選，其實很多是來自支持者的焦慮跟憂心，時力自8月以來所發生的任何動盪，都讓支持者及所有的黨公職非常憂心，我們不能一直處在這樣的真空狀態；就黨內改革，她的政見及近日發文都講得非常清楚，大家應在決策會上或以各種形式，在內部進行充分的討論跟溝通。

林亮君強調，時力需要一個繼續往前的力量，才能夠繼續面對2020大選、團結努力，所有的決策委員都來自時力黨員直選，我們有義務、也有責任扛起時力這塊招牌，以及大家對我們的期待，希望所有的決策委員不應再擱置黨主席改選，繼續推動時力向前，跟所有的支持者一起面對2020年的總統大選。

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