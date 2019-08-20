國家機器監控韓國瑜？ 高市府：消息來自情治系統友人

2019-08-20 17:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜兩度指控遭國家機器監控，今天加碼爆料車子被裝追蹤器，卻又傾向不提告；高雄市政府事後指出，自從去年九合一大選末期，韓國瑜就數度接獲來自於「情治系統內部友人的嚴厲警告」，聲稱其行程長期被「國家機器」所掌握、並且監控。

重提往事？今提告闖市長室員工

此外，市府聲明，韓國瑜依據高雄地檢署來函，今（20）日決定正式對多次闖入市長室的市府員工吳建鴻，提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。

市府表示，自從去年九合一大選末期，韓國瑜市長就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜市長的行程長期以來被國家機器所掌握，並且監控。

原本韓國瑜不以為意，然而在隨後幾次重大事件中，再再顯示韓國瑜的行程的確「極可能處於被高度掌握」當中。

市府說明，相關人士曾提醒韓國瑜，必須注意交通工具可能被安裝追蹤系統，或者手機的GPS定位被長期監控，因此韓國瑜今日上午表示「的確感覺到國家機器『動』得非常厲害韓國瑜，包括座車都可能被裝了追蹤器。

市府指出，從家庭海外渡假行程被偷拍，到擔任市長期間市長室5次被闖入後於今日正式定提告，以及近日為組成國政顧問團時，在徵詢相關重要成員過程中數度被善意提醒，韓國瑜已忍無可忍，只能夠以公開警告方式，「呼籲國家機器適可而止」。

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