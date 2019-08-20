宜縣府4月中大動作赴中國推銷特產 4個月後訂單有這些

2019-08-20 16:48

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今年4月中旬到中國推銷宜蘭特產，宣稱為宜蘭縣帶來6億元以上農漁產品訂單，但行程結束迄今4個多月，確定訂單有100箱金棗及面膜代工合約，其餘採購則仍在洽談，宜蘭縣議員謝燦輝批評縣府把話說得太滿，4個月後反被人「看破手腳」。縣府說，現正積極與通路商接洽，希望能為農友開拓通路。

宜蘭縣政府4月16日至20日率100人參訪團，與花蓮縣政府、台東縣政府到上海招商，回台後，大動作召開記者會，分享招商成果，宣稱將為宜蘭帶來兩萬名觀光人潮。

長年旅居在上海的企業家林瑞陽，允諾為家鄉宜蘭帶來千人觀光客，日前率先兌現與縣府的承諾，帶來超過1000人同遊國際童玩藝術節。

除觀光客外，上海行也與地方通路業者簽訂6份農業合作意向書，預估將為宜蘭帶來6億元以上的農漁產品訂單。

據縣府統計，目前確定完成訂購為頂新集團訂購的100箱金棗，還有TST集團委託宜蘭縣拜寧騰能生技代工的隱形面膜，其餘則是未定案或是還在洽商中。

謝燦輝得知招商成果後批評縣府把話說得太滿，他質疑，4個月只有金棗等零星訂單，把訂單吹得太滿，就像台語俗諺「膨風青蛙吃不到肉（台語）」，完全被人看破手腳。

謝燦輝舉例，農業處稱中國將訂購3700萬的文旦柚，若以高出市價每台斤100元計算，至少要37萬斤文旦，但宜蘭年產量恐37萬斤都很困難，遑論還要扣除內銷市場，呼籲縣府產銷應「一步一腳印」，簽訂單前先與農民做好市調，而非靠著喊口號，對中國的政治採購存有不切實際幻想。

縣府表示，縣農會為了推廣地方農產品，兩次派員赴南京、徐州、泰州及上海等地進行洽接，初步已達成一些具體成果，如金棗及面膜訂單等，另金色大地集團預計採購宜蘭縣金棗茶包。

縣府強調，農漁業已與瑞和泰超商等通路商簽訂採購合作意向書，為落實意向書的約定，縣農會正積極與通路商接洽，希望增加農漁民通路，提高收益。

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