韓陣營批監院彈劾管案不當 監委：勿干預司法

2019-08-20 15:58

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職遭監察院彈劾，公懲會昨召開言詞辯論庭，全案訂9月2日宣判；高雄市長韓國瑜競選總部今天發表聲明，批評「民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制」、「彈劾理由牽強，顯不成立」；對此，提案彈劾的監察委員王幼玲稍早表示，靜待公懲會的判決，請韓市長不要越俎代庖，干預司法。

管中閔被控於2012年2月6日至2015年2月3日間，擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委，多次匿名在壹週刊寫社論，每篇稿費2萬5000元，每年稿費約65萬元，監察院認定違法兼職，今年1月彈劾並移送公懲會懲戒，公懲會昨召開言詞辯論庭，雙方激烈攻防。

對此，韓國瑜競總今發表聲明，批評民進黨將監院黨派化，破壞憲政體制，監院對管中閔提出「彈劾」理由牽強、證據薄弱，且提出彈劾的委員，絕大部分是蔡英文總統所任命者。這不僅侵害管的名譽及言論出版自由，還有大學法明訂的校園自主與學術自由，更戕害了監院所應有的獨立性與客觀性。

韓陣營指出，民進黨在2016年大選取得總統大位與立法院多數席次，得以決定監委人選，但這不表示可以濫用權力、破壞法治，將「自己人」送進監院，從而將超黨派的獨立憲法機關變成執政黨的傳聲筒，將超然的御史大夫變成錦衣衛，自此之後，誰還會信任監察院是「獨立」、「超越黨派」的機關？

韓陣營強調，管校長於擔任國發會主委或其他職務期間，為媒體撰寫匿名社論，與法令所規範的「兼職」毫不相干。監委豈能自行「造法」，創造新的「兼職」定義，從而使人入罪？監院的彈劾，簡直是憑空猜測，生安造白，荒謬之至。

對於韓陣營大動作指控，負責調查管案並提案彈劾的監委王幼玲僅表示：「靜待9月2日公懲會的判決，請韓市長不要越俎代庖，干預司法」，至於另名監委蔡崇義則因人在國外，目前尚未取得回應。

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