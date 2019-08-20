不提黨中央認為的「邪說」！ 洪秀柱改口︰不再談一中同表

2019-08-20 13:46

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱日前表態爭取黨中央徵召參選台南市第六選區立委選舉，但黨內有不看法，主張以在地經營為原則，原本宣稱沒有參選到底意思的洪秀柱今日接受廣播節目專訪時，雖仍說尊重黨中央想法，但也強調黨有徵召、初選等機制，如果要初選，她願意參加，甚至還公開表態願意配合黨中央立場，不再提黨中央認為的「邪說」，不再談「一中同表」。

對於黨中央與台南市黨部都擔心洪秀柱堅持「一中同表」，會成為藍營明年大選的不確定因素，黨魁吳敦義甚至在中常會稱堅持「一中同表」的人沒有資格當黨員，洪秀柱今天讓人相當意外，刻意放低身段表示，要怪就怪她自己話沒有把說清楚，讓人家有誤解，她一切尊重黨中央，「黨中央說什麼是『邪說』，不可說，那我們就不說，『邪惡的話』我們就不說，一切按照黨綱、黨章規定去走」，她就略下不表，以後不會再提了。

洪秀柱表示，台南市第六選區立委選舉藍營幾乎沒有人敢應戰，國民黨總不能老是怯戰、畏戰，但沒想到她表達意願後，黨內又說已經有人選，「這樣很好，把名單端出來看一看」，讓黨內決定那一個人才是比較合乎大家意願的人選。

對於台南市黨部主委謝龍介認為，該選區希望讓年輕人來經營，如果這次立委沒有當選，2年後還可以參選市議員，洪秀柱不以為然的說，這話聽起來好像有道理，但這次是立委選戰，國民黨不能讓人家認為是「玩假的」，如果只是為了2年後市議員選舉的「準備戰」，這樣傳出去不太好，而她的參選則是「玩真的」。

洪秀柱並強調，如果該選區真的有一位相當理想且具潛力的年輕人，黨中央應該提名擔任不分區立委，4年後就可以下來參選區域立委。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法