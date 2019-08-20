回擊黃國昌「好爸爸說」 呂孫綾：不要貼標籤達到宣傳目的

2019-08-20 13:28

〔記者周湘芸／新北報導〕時代力量立委黃國昌今出席其辦公室主任賴嘉倫宣布投入新北市第12選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委選戰記者會，他直言「賴差的只是沒有一個好爸爸」，更直接點名民進黨立委呂孫綾「沒有把立法委員做好」。呂隨後也發表聲明回擊，每個人的爸爸辛苦養育孩子長大，實在不必刻意扭曲，不需要利用否定別人、貼標籤的方式，成就自己來達到造勢宣傳的目的。

黃國昌今表示，他全力支持賴嘉倫參選，賴差的只是沒有一個好爸爸，「當初呂孫綾出來選舉的時候，怎麼沒有人質疑小姐妳是哪位？因為她父親是呂子昌嗎？」對此，呂孫綾則表示，黃國昌要連任、棄選，甚至指派特定人士來代替他參選，都是他的自由與權利，但不需要利用否定別人、貼標籤的方式來達到造勢宣傳的目的。

呂孫綾指出，擔任立委3年多以來，走遍選區爭取各項建設與福利，包括淡江大橋主橋段已開工並預計2024年完工、泰山汙水下水道的工程順利進行中、林口新青創園區持續招商、關渡大橋36年來第一次的耐震補強工程、各區教育資源挹注，以及改善無自來水地區供水情形等，這些都是經年累月的累積，絕非憑空就會出現。

呂孫綾說，選舉就是要走入人群、走入人民的生活，傾聽民眾最真實的需求，而非用抹煞別人努力、來成就自己的目的。她強調，2020是台灣守護民主最重要的一場戰役，自己不畏戰，選擇站在第一線捍衛台灣珍貴的民主自由，同時也希望凝聚台灣所有進步力量「抗中保台」，更呼籲守護台灣的各方力量能夠方向一致，共同為2020的選戰團結對抗國民黨。

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