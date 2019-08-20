自己造謠再反咬！ 學者揭韓國瑜慣用「5種選舉伎倆」

2019-08-20 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日受訪時竟自爆「自己的車子可能被裝追蹤器」，抗議國家機器動得非常厲害去監控他；對此，政大地政系教授徐世榮今在臉書表示，「這就是韓國瑜不斷使用的選舉伎倆」。

徐世榮在文中指出，「來了，一起來看清韓國瑜的伎倆！」繼自爆「吸毒」之後，韓國瑜今天繼續使用這個「自己抹黑及打壓自己」的招數，請特別注意，這是「韓國瑜自己爆料」、是「韓國瑜自己指稱『自己的車子都可以被裝追蹤器』」。

不過，徐世榮強調，「請問韓國瑜自己有提出任何被國家機器監控的證據嗎？而這個爆料又有誰可以去驗證了嗎？沒有的，完全都沒有的」。

徐世榮說，這就是韓國瑜不斷使用的選舉伎倆，他點出5種韓的手法，第一、自己先編造一個別人都沒有說過的話；第二、自己先編造一個大家根本就無法驗證的事情；第三、藉此來抹黑及打壓自己；第四、接著進行責任的轉嫁；第五、再反過來攻擊對手抹黑及打壓。

徐世榮認為，韓透過自己打壓自己的方式，「最終目的是要藉此來抹黑國家機器正在監控他！抹黑國家機器正在壓迫他！這相當的惡毒！我們必須要看清他的選戰伎倆」。然而，相當可悲的，堂堂中國國民黨所提名的總統候選人，難道只會談「吸毒」、「被裝追蹤器」、「被國家監控」等情事嗎？

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